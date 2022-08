Ritorno di Ronaldo al Real Madrid? La risposta di Florentino Perez! (Di venerdì 12 agosto 2022) Il futuro di Ronaldo è sempre più incerto. L’asso portoghese sembra rivivere gli stessi mal di pancia della scorsa stagione alla Juventus, dove, alla fine, è prevalsa la sua volontà di tornare allo United. La scelta, col senno del poi, è stata parecchio azzardata e ora l’ex Real Madrid rischia seriamente di restare senza giocare per la prima volta dopo 17 anni quella che è la sua casa, ovvero la Champions League. Cristiano Ronaldo Roma le squadre interessate a lui e che possono permetterselo sono davvero poche. C’è stato qualche sondaggio di vari top club, ma nessuno ha mai tentato l’affondo decisivo per riuscire a prenderlo. Molti parlavano anche di un possibile Ritorno al Real Madrid, cosa immediatamente smentita dallo stesso presidente dei Blancos con ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Il futuro diè sempre più incerto. L’asso portoghese sembra rivivere gli stessi mal di pancia della scorsa stagione alla Juventus, dove, alla fine, è prevalsa la sua volontà di tornare allo United. La scelta, col senno del poi, è stata parecchio azzardata e ora l’exrischia seriamente di restare senza giocare per la prima volta dopo 17 anni quella che è la sua casa, ovvero la Champions League. CristianoRoma le squadre interessate a lui e che possono permetterselo sono davvero poche. C’è stato qualche sondaggio di vari top club, ma nessuno ha mai tentato l’affondo decisivo per riuscire a prenderlo. Molti parlavano anche di un possibileal, cosa immediatamente smentita dallo stesso presidente dei Blancos con ...

