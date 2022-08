Rimpallo di accuse tra russi e ucraini per il lancio di missili oggi attorno alla centrale atomica di Zaporizhzhia

(Di venerdì 12 agosto 2022) - Sono di nuovo caduti nel vuoto gli appelli per la creazione di un perimetro di sicurezza lanciati dcomunità internazionale, fortemente preoccupata per le conseguenze di un possibile incidente ...

PdF45979843 : Questo continuo rimpallo di accuse e responsabilità tra #ExCampoLargo e #TerzoPolo è deleterio. Andiamo avanti face… - StefaniaFalone : RT @GermanoDottori: Opposte versioni sull’attacco alla centrale nucleare ucraina. Rimpallo di responsabilità ed accuse - InfoConsapevole : RT @GermanoDottori: Opposte versioni sull’attacco alla centrale nucleare ucraina. Rimpallo di responsabilità ed accuse - Tiziana_DR : RT @GermanoDottori: Opposte versioni sull’attacco alla centrale nucleare ucraina. Rimpallo di responsabilità ed accuse - GermanoDottori : Opposte versioni sull’attacco alla centrale nucleare ucraina. Rimpallo di responsabilità ed accuse -

- Sono di nuovo caduti nel vuoto gli appelli per la creazione di un perimetro di sicurezza lanciati dalla comunità internazionale, fortemente preoccupata per le conseguenze di un possibile incidente ...KIEV, ZAPORIZHZHIA OPERA A RISCHIO VIOLARE NORME SICUREZZA FUMO DALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA - La centrale atomica ucraina di Zaporizhzhia 'sta funzionando con il rischio di violare gli ...Sono di nuovo caduti nel vuoto gli appelli per la creazione di un perimetro di sicurezza lanciati dalla comunità internazionale, fortemente preoccupata per le conseguenze di un possibile incidente al ...(LaPresse) – L’azienda statale ucraina che si occupa della gestione delle centrali nucleari, ha avvertito che la centrale nucleare di Zaporizhzhia “opera con il rischio di violare gli standard di sicu ...