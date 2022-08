(Di venerdì 12 agosto 2022) - Sono di nuovo caduti nel vuoto gli appelli per la creazione di un perimetro di sicurezza lanciati dcomunità internazionale, fortemente preoccupata per le conseguenze di un possibile incidente ...

TGLA7

Nelditra Mosca e Kiev sui bombardamenti troppo vicini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, a rischiare grosso è anche tutto il resto d'Europa. L'allarme disastro nucleare sul più ...- Sono di nuovo caduti nel vuoto gli appelli per la creazione di un perimetro di sicurezza lanciati dalla comunità internazionale, fortemente preoccupata per le conseguenze di un possibile incidente ... Rimpallo di accuse tra russi e ucraini per il lancio di missili oggi attorno alla centrale atomica di Zaporizhzhia Una rete di rapina dell'attaccante a inizio ripresa regala il successo ai rossoblu che sbancano Benevento al termine d una grande prova ...La Russia accusa Kiev di spingere il mondo sull’orlo di un “disastro nucleare”, mentre Usa e Onu chiedono la smilitarizzazione dell’area.