Rifiuta relazione gay della figlia | padre accoltella la ragazza e la compagna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Hato lae laperchéva la loro. L’aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a Salerno ed è stata denunciata dalle due giovani ai carabinieri di Crotone. “Mioci ha detto ‘Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? E’ arrivato il momento’ e poi ci ha colpito – racconta una delle due ragazze – Mia madre ha assistito all’aggressione e non ha fermato mio, anzi ha provato a bloccarci mentre scappavamo“. La vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di “storia folle e agghiacciante“. La vicenda ha avuto inizio quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la ...

Madre rifiuta relazione gay della figlia: coltellate a lei e alla sua compagna Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perchè rifiutava la loro relazione. L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a Salerno ed è stata denunciata dalle due giovani ai ...