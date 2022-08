Reunion del Grande Fratello Vip | Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme con Aldo Montano e la moglie Olga Plachina – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ex concorrenti delVip in vacanza insieme: stiamo parlando diche al fianco di(le rispettive compagne) si sono dati appuntamento nella splendida Toscana.delVip:cone laGli ex concorrenti del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.