Radio Ufficiale: “Simeone al Napoli, salta il Verona. Importanti novità su Raspadori” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Napoli lavora per tesserare Giovanni Simeone, ma non sarà nemmeno in panchina per Verona-Napoli. Secondo la Radio Ufficiale della società azzurra, il tecnico Luciano Spalletti non avrà il giocatore argentino per la trasferta di Verona al Bentegodi, ovvero la società che ad oggi detiene ancora il cartellino dell’attaccante. Quindi senza Simeone e con Petagna ceduto al Monza, non ci sarà in panchina nessun sostituto di Osimhen ed in caso di un malaugurato infortunio del nigeriano, bisognerà adattare qualcuno nel ruolo di prima punta. Simeone niente di Verona-Napoli Se ad oggi ci si chiede Simeone con quale maglia giocherà Verona-Napoli, la risposta ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Illavora per tesserare Giovanni, ma non sarà nemmeno in panchina per. Secondo ladella società azzurra, il tecnico Luciano Spalletti non avrà il giocatore argentino per la trasferta dial Bentegodi, ovvero la società che ad oggi detiene ancora il cartellino dell’attaccante. Quindi senzae con Petagna ceduto al Monza, non ci sarà in panchina nessun sostituto di Osimhen ed in caso di un malaugurato infortunio del nigeriano, bisognerà adattare qualcuno nel ruolo di prima punta.niente diSe ad oggi ci si chiedecon quale maglia giocherà, la risposta ...

napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Simeone al Napoli, salta il Verona. Importanti novità su Raspadori' #Simeone #veronanapoli… - FestivaldellaTv : @RadioCapital_fm è la radio ufficiale del Festival della TV e per tutta la durata del festival trasmetterà in diret… - radiofmfaleria : ?? Scarica la nostra app ufficiale OnAir, la WebTV, la nostra chart, richiedi la tua canzone preferita. Su Google Pl… - batmar71 : @DiegoFusaro Colui che si definisce marxista...scrive su Il Primato Nazionale, rivista ufficiale del movimento neof… - VincenzoCanta : @kisskissnapoli Ma vi rendete conto a che livello di lecchinagine state? Dovreste tutelare i tifosi in quanto radio… -