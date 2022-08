Rabiot, la tv del Manchester United: «Nessuno si è mosso per questo tizio…» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’opinionista della tv del Manchester United Macari ha lanciato una frecciata per il possibile acquisto di Rabiot Lou Macari, opinionista alla TV ufficiale del Manchester United, ha lanciato una frecciata contro Adrien Rabiot possibile nuovo acquisto dei Red Devils. LE PAROLE – «Non ne avevo mai sentito parlare. I club spendono milioni di sterline per scovare giocatori in tutta Europa, ma nessun altro si è mosso per questo tizio. Perché pensi che sia così? Ho una brutta sensazione per quel ragazzo». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’opinionista della tv delMacari ha lanciato una frecciata per il possibile acquisto diLou Macari, opinionista alla TV ufficiale del, ha lanciato una frecciata contro Adrienpossibile nuovo acquisto dei Red Devils. LE PAROLE – «Non ne avevo mai sentito parlare. I club spendono milioni di sterline per scovare giocatori in tutta Europa, ma nessun altro si èpertizio. Perché pensi che sia così? Ho una brutta sensazione per quel ragazzo». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Il direttore sportivo del #MUFC, John Murtough, oggi è stato a Torino per provare a velocizzare il fronte #Rabiot:… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani incontro tra #Rabiot e la dirigenza del @ManUtd. Nei giorni scorsi proposto lo… - romeoagresti : Allo stato attuale delle cose, non risultano accordi tra #Juve e #MUFC per #Rabiot: i club stanno parlando, così co… - TonyBee45542695 : @juventusfc Meraviglioso! Splendido! Stupefacente... (ah no! quello è Palomino ??) Comunque, ormai è già storia del… - mufcesque : RT @junews24com: John #Murtough, direttore sportivo del #ManchesterUnited, a Torino per incontrare Adrien #Rabiot ?? // John Murtough is in… -