Questa foto di Albero di Monaco fa il giro del mondo | la voce terribile su Charlene | Guarda

(Di venerdì 12 agosto 2022) È il principe Alberto diad occuparsi dei figli Gabriella e Jacques, in queste vacanze estive lontano dal Principato. Sua moglienon c'è. Lo dimostra il serviziografico di Chi che lo immortala sul suo yacht GabJac al largo della Corsica mentre gioca con i gemellini. Ad attirare l'attenzione, però, è la presenza di una donna insieme ad Alberto: si tratta ovviamente della tata dei principini, che ha seguito la Famiglia Reale in queste giornate di vacanza. Di certo fa più scalpore la lontananza didi, una pesante assenza che ha fatto immediatamente riemergere le voci di crisi tra i due, e che neanche le ultime apparizioni pubbliche della coppia sono riuscite a fugare. Le indiscrezioni danno la coppia sempre più vicina al divorzio e vedono in...

EnricoLetta : Mi mandano questa foto. Quel manifesto c’è ancora. Un anno dopo. Non lo staccheremo mai. - oss_romano : #12agosto Sì, lo sappiamo: questa immagine è tragica. Ma la sua tragicità è nella sua verità: questa foto è vera. E… - ninazilli : Possiamo prima salvare il nostro pianeta ANCORA PIENO DI VITA? Anche dopo questa “bella” foto fake, la vita su Mart… - 1970valerio : @SepeGiannj Bellissima questa foto!!! - zibaldonejimdo : @goggiasofia Questa foto è un assist verso qlcs di già visto ma è anche un classico di bellezza, tuo padre forse su… -

il Democratico

La sua infanzia è stata segnata dadisavventura che la costringeva a tagliarsi la barba due ...sprofondata in una spirale di vergogna in cui cercavo di nascondere la mia faccia nellee ...calda estate 2022 sembra essere contraddistinta dalle separazioni di volti noti. In queste ... La grande assente nellee l'attrice ma il magazine ha chiarito subito il motivo, Rocio è infatti ... In questa foto giovanissima ed irriconoscibile: oggi una delle conduttrici più amate, avete capito chi è Wanda Nara è sempre più al centro del gossip. La bella showgirl argentina è al centro di rumors e indiscrezioni che la vedono prossima al divorzio con Mauro Icardi. Ma, ...Esplosione di gioia per Giorgia Venturini che stamane è diventata mamma. La showgirl 38enne ha partorito oggi nella tarda mattinata, venerdì 12 agosto. A renderlo noto lei attraverso ...