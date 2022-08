Quella voglia di politica di medici e virologi candidati alle elezioni

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 agosto 2022) Come c’era da aspettarsi tra idelle prossimedel 25 settembre ci saranno moltiche sfrutteranno l’effetto Pandemia per essere eletti. Infatti l’emergenza Covid ha portato notorietà a epidemiologi,dina generale che sarà trasformata (se tutto va bene) in voti. A candidarsi saranno volti più o meno noti che si sono occupati in questi mesi di divulgare informazioni e bollettini sul Covid in tv e sui giornali ma non saranno i soli. Con loro a concorrere ci saranno anche idelle terapie domiciliari che hanno usato cure alternative rispetto al protocollo ministeriale, insieme alla galassia deino vax, che cavalcheranno l’onda della campagna contro i vaccini per provare ad essere eletti. Ma ...