Quattro navi cariche di grano in partenza dall’Ucraina: una anche verso l’Italia. 23mila tonnellate andranno in Etiopia (Di venerdì 12 agosto 2022) Continuano le partenze di navi cariche di grano dai porti ucraini, dopo lo sblocco seguito all’accordo trovato tra Mosca e Kiev a Istanbul. Due cargo stanno per prendere il largo verso la Turchia e l’Ucraina, mentre un’altra arriverà anche in Italia, al porto di Ravenna, con 15mila tonnellate di semi di mais provenienti da Odessa. Mentre una quarta è attesa a Odessa per trasportare 23mila tonnellate di frumento verso l’Etiopia, il primo carico destinato all’Africa, il continente che che più di tutti rischiava una crisi alimentare legata al blocco della materia prima ucraina. A dare notizia delle partenze verso Iran e Turchia è il Centro congiunto di coordinamento delle esportazioni di cereali, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Continuano le partenze dididai porti ucraini, dopo lo sblocco seguito all’accordo trovato tra Mosca e Kiev a Istanbul. Due cargo stanno per prendere il largola Turchia e l’Ucraina, mentre un’altra arriveràin Italia, al porto di Ravenna, con 15miladi semi di mais provenienti da Odessa. Mentre una quarta è attesa a Odessa per trasportaredi frumentol’, il primo carico destinato all’Africa, il continente che che più di tutti rischiava una crisi alimentare legata al blocco della materia prima ucraina. A dare notizia delle partenzeIran e Turchia è il Centro congiunto di coordinamento delle esportazioni di cereali, secondo ...

