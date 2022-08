Purple Hearts così banalmente romantico che conquista tutti e vola su Netflix (Di venerdì 12 agosto 2022) Vi sarà capitato in questi giorni di sentir parlare di uno dei film più visto nel catalogo di Netflix dell’agosto 2022. Parliamo di Purple Hearts, classica commedia romantica americana che ha tutti i “soliti” ingredienti imprescindibili che consentono di conquistare il pubblico ma anche di ricevere tonnellate di critiche. Purple Hearts è quel film di cui conosci già il finale, che sa di già visto ma che ti incolla comunque davanti alla tv e che ti lascia un dolce sorrisetto nel finale. Perchè diciamolo, alla fine, facciamo tutti il tifo per gli happy ending e le storie d’amore ci piacciono, e quanto ci piacciono. Se poi ci si aggiunge il caldo afoso dal quale si scappa concedendosi la pausa per un film, o il temporale estivo che non permette di fare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022) Vi sarà capitato in questi giorni di sentir parlare di uno dei film più visto nel catalogo didell’agosto 2022. Parliamo di, classica commedia romantica americana che hai “soliti” ingredienti imprescindibili che consentono dire il pubblico ma anche di ricevere tonnellate di critiche.è quel film di cui conosci già il finale, che sa di già visto ma che ti incolla comunque davanti alla tv e che ti lascia un dolce sorrisetto nel finale. Perchè diciamolo, alla fine, facciamoil tifo per gli happy ending e le storie d’amore ci piacciono, e quanto ci piacciono. Se poi ci si aggiunge il caldo afoso dal quale si scappa concedendosi la pausa per un film, o il temporale estivo che non permette di fare ...

