“Può dirlo o no che non ci saranno ‘nostalgici’ nelle sue liste?”, la lezione di Elly Schlein a Giorgia Meloni sul fascismo | VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Quel VIDEO multilingue inviato alla stampa estera sta facendo dibattere da molte ore. Perché, per tranquillizzare i passati, presenti e futuri partner internazionali dell’Italia (ma anche i mercati e i possibili investitori) Giorgia Meloni ha voluto abiurare il fascismo. Una narrazione di francese, inglese e spagnolo che, però, fa a pugni con la presenza di quella “fiamma tricolore” presente nel simbolo del suo partito per ricordare e ribadire le radici missine (quel MSI guidato da Almirante e nato come movimento neofascista). E non solo. Perché Elly Schlein è andata oltre il logo, ricordando come già in passato la presenza di “nostalgici” del duce fosse costante nelle liste elettorali di FdI. Elly Schlein e la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Quelmultilingue inviato alla stampa estera sta facendo dibattere da molte ore. Perché, per tranquillizzare i passati, presenti e futuri partner internazionali dell’Italia (ma anche i mercati e i possibili investitori)ha voluto abiurare il. Una narrazione di francese, inglese e spagnolo che, però, fa a pugni con la presenza di quella “fiamma tricolore” presente nel simbolo del suo partito per ricordare e ribadire le radici missine (quel MSI guidato da Almirante e nato come movimento neofascista). E non solo. Perchéè andata oltre il logo, ricordando come già in passato la presenza di “nostalgici” del duce fosse costanteelettorali di FdI.e la ...

Dramma della solitudine: Patrizia, 60 anni, trovata morta in casa dopo una settimana Nessuno ha saputo dirlo finora. Mercoledì sera i vicini hanno avvisato i carabinieri, insospettiti ...essere una grande risorsa per la comunità soprattutto perché hanno molto tempo libero che può ... Schlein: 'Meloni dica che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle sue liste. Può farlo o no' 'Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice, che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle liste . Può dirlo o no Noi qua possiamo dirlo'. Lo ha detto la vicepresidente dell'Emilia - Romagna, Elly Schlein , candidata indipendente nelle liste Democratici e progressisti, alla presentazione del ...