Psg | Wanda Nara | «Sono l’unica che sa le cose Icardi ha un contratto col Psg per altri due anni»

CanalSupporters : ??? I Wanda Nara clarifie la situation de Mauro Icardi ???? #PSG #TeamPSG #MercatoPSG ?? - rtl1025 : ?? #WandaNara e #MauroIcardi starebbero ad un passo dal #divorzio. L'imprenditrice, modella e agente del giocatore d… - napolista : Psg, #WandaNara: «Sono l’unica che sa le cose. #Icardi ha un contratto col Psg per altri due anni» Le dichiarazion… - RedaFree_it : ? Non c’è pace per #MauroIcardi, dai problemi con #WandaNara ad un altro #divorzio alquanto problematico ?? cosa s… - Flo60641628 : RT @CanalSupporters: ??? I Wanda Nara clarifie la situation de Mauro Icardi ???? #PSG #TeamPSG #MercatoPSG ?? -

... visto cheNara, moglie e agente di Icardi, avrebbe già incontrato tre volte i dirigenti turchi. In questo caso in ballo ci sarebbe il trasferimento in prestito con ilche dovrebbe però ...... in uscita dai francesi del. Il nodo resta quello dell'ingaggio, ma la trattativa resta aperta anche sul fronte del possibile sbocco professionale per la moglie - agente,Nara, per la quale ...L'attaccante argentino ex Inter gradirebbe entrambe le destinazioni PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Non c'è spazio per Mauro Icardi al Psg. Il ...La manager ha soddisfatto la curiosità di alcuni fan svelando in che rapporti è oggi con il suo ex marito Nelle scorse ore Wanda Nara è tornata a far parlare di sé non più per le dichiarazioni riguard ...