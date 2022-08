PSG | la verità di Wada Nara su Icardi | Sono l' unica che sa le cose Ha un contratto e

roronacci : #'Icardi fuori dal Psg?': la verità di Wanda Nara - Corriere dello Sport - titimadness : RT @CorSport: '#Icardi fuori dal Psg?': la verità di Wanda #Nara ?? - Yuro_23 : RT @CorSport: '#Icardi fuori dal Psg?': la verità di Wanda #Nara ?? - CorSport : '#Icardi fuori dal Psg?': la verità di Wanda #Nara ?? - ICainarca : @Alessan02072836 @PSG_inside Purtroppo non è il Psg che insiste…ma Marotta che spinge con l’aiuto della stampa ital… -

Corriere dello Sport

Laè che Dybala, nei suoi 28 anni, ha dimostrato di non essere un calciatore dal top club. ... Non a caso, dopo un solo anni di contratto, ilha deciso che non faceva più al caso suo. Unico ...Wanda Nara ha stoppato nelle ultime ore l'emorragia di voci su una presunta rottura tra il marito Mauro Icardi ed il Paris - Saint - Germain . A Maite Penori , condtuttrice televisiva argentina, la ... "Icardi fuori dal Psg": la verità di Wanda Nara