Psg, grande distanza tra offerta e richiesta per Rashford: ecco quanto lo valuta lo United (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Psg ci sta provando per Rashford del Manchester United. Secondo Espn però a frenare la trattativa è la diversa valutazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Psg ci sta provando perdel Manchester. Secondo Espn però a frenare la trattativa è la diversazione...

pol2187 : Wijnaldum a 0 con diritto di riscatto a 8 M e parte dello stipendio coperto dal Psg... Paredes 15/20 M e ingaggio t… - M1sha13 : @Domelol96 @PSG_inside Se ai tempi d'oro al barca arriva offerta irrinunciabile per messi, tu accetti per fare cass… - OgnissFla : RT @PassioneFiorent: Lo Celso è un capitolo chiuso? L'offerta rifiutata al Psg per Milenkovic e il grande colpo da fare a centrocampo. Tutt… - PassFiorentina : RT @PassioneFiorent: Lo Celso è un capitolo chiuso? L'offerta rifiutata al Psg per Milenkovic e il grande colpo da fare a centrocampo. Tutt… - LabaroViola_ : RT @PassioneFiorent: Lo Celso è un capitolo chiuso? L'offerta rifiutata al Psg per Milenkovic e il grande colpo da fare a centrocampo. Tutt… -