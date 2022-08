PSG, c’è l’accordo con l’attaccante del Manchester United! (Di venerdì 12 agosto 2022) Con l’avvento di Luis Campos come ds, tante cose sono cambiate in quel di Parigi. La strategia di mercato dei francesi è totalmente cambiata. Se fino a 12 mesi fa si andava solo ed esclusivamente a caccia dei nomi altisonanti, come Messi, Neymar, Wijnaldum e Donnarumma, ora si prediligono giovani forti funzionali a ciò che vuole l’allenatore. Infatti il ds ex Siviglia ha acquistato giovani di talento come Ekitike, VItinha e Mukiele che hanno abbassato di molto la media ma che comunque sono stati pagati a peso d’oro. Manchester United Marcus Rashford Ora i parigini puntano a migliorarsi in attacco e cercano una punta. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club francese avrebbe già raggiunto un principio d’accordo per il trasferimento sotto la Tour Eiffel per Marcus Rashford. l’accordo col giocatore c’è ma mancano da sistemare gli ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Con l’avvento di Luis Campos come ds, tante cose sono cambiate in quel di Parigi. La strategia di mercato dei francesi è totalmente cambiata. Se fino a 12 mesi fa si andava solo ed esclusivamente a caccia dei nomi altisonanti, come Messi, Neymar, Wijnaldum e Donnarumma, ora si prediligono giovani forti funzionali a ciò che vuole l’allenatore. Infatti il ds ex Siviglia ha acquistato giovani di talento come Ekitike, VItinha e Mukiele che hanno abbassato di molto la media ma che comunque sono stati pagati a peso d’oro.United Marcus Rashford Ora i parigini puntano a migliorarsi in attacco e cercano una punta. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club francese avrebbe già raggiunto un principio d’accordo per il trasferimento sotto la Tour Eiffel per Marcus Rashford.col giocatore c’è ma mancano da sistemare gli ...

ValenMariani : .#Wijnaldum alla @OfficialASRoma ci siamo. C’è l’accordo con il #PSG e si lavora per un’imminente chiusura. @SkySport #SkyCalciomercato - FFunesto : @ncorrasco @sanchez_strada @corrado_mattevi Ma secondo voi il PSG aspetta 2 mesi per offrire 70M? Dai su, giocher… - Rafdan01 : @Lion437777311 @Guido17595958 È vero che ha sbagliato con Dybala e Bremer, ma è anche vero che gli accordi erano fa… - nichill1 : @deliux9 Per ruolo sicuramente è quello che serve al loro centrocampo. Nello specifico c’è da capire se è un giocat… - Riccard17045943 : @mattiagian7 Ci puo` anche stare come cosa, pero` sai cosa c'e` che il psg la champions non la vincera` nei prossim… -