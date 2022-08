Psg, altro colpo in attacco? Ecco chi può affiancare Mbappé (Di venerdì 12 agosto 2022) Come riportato dall'Equipe, il Psg ha avviato i contatti con l'entourage di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, per portare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Come riportato dall'Equipe, il Psg ha avviato i contatti con l'entourage di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, per portare...

diavolista : @alessas1981 Che c entra krunic con kessié? Il senso del twit e' un altro. Sanches? Ha voluto i soldi del PSG, priorità. Arriverà un altro - RedaFree_it : ? Non c’è pace per #MauroIcardi, dai problemi con #WandaNara ad un altro #divorzio alquanto problematico ?? cosa s… - infoitsport : Skriniar, PSG su un altro difensore ma resta in bilico. Milan via in un caso - internewsit : Skriniar, PSG su un altro difensore ma resta in bilico. Milan via in un caso - - angelo_cim : @giannattasius @acffiorentina @PSG_inside @CorSport Ammesso fosse vero,con tutto il rispetto per chi riporta la not… -