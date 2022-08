Professione pericolo: Emily Blunt star del film accanto a Ryan Gosling (Di venerdì 12 agosto 2022) L'attrice Emily Blunt sarà la protagonista del film Professione pericolo accanto alla star canadese Ryan Gosling. Il film ispirato alla serie Professione pericolo (The Fall Guy) avrà come star Ryan Gosling e accanto a lui ci sarà l'attrice Emily Blunt. Universal Pictures, inoltre, ha stabilito la data di uscita all'1 marzo 2024. Il film The Fall Guy sarà diretto da David Leitch che sarà coinvolto anche come produttore con Kelly McCormick tramite la casa di produzione 87North. La sceneggiatura dell'adattamento dello show televisivo sarà scritto da Drew Pearce, già autore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) L'attricesarà la protagonista delallacanadese. Ilispirato alla serie(The Fall Guy) avrà comea lui ci sarà l'attrice. Universal Pictures, inoltre, ha stabilito la data di uscita all'1 marzo 2024. IlThe Fall Guy sarà diretto da David Leitch che sarà coinvolto anche come produttore con Kelly McCormick tramite la casa di produzione 87North. La sceneggiatura dell'adattamento dello show televisivo sarà scritto da Drew Pearce, già autore ...

