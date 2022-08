Primark apre a Bologna | nuovo negozio da 4 400 metri quadri

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 agosto 2022)è sbarcato finalmente a, all’interno del centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno, alle porte della città. Il marchio irlandese della fast fashion ha attirato nel giorno della inaugurazione una folla di centinaia (e molto più probabilmente migliaia) di persone, tutte in fila per assicurarsi l’ingresso prioritario all’interno del maxi store da 4.400, disposti su due livelli, con reparti per abbigliamento da donna, abbigliamento da uomo, abbigliamento da bambino, cosmesi, arredo e biancheria per la casa, oggettistica. E ben 47 casse e 31 camerini. Dove si trovano i mega negozi diin Italia Quello diè l’11esimoin Italia. Il marchio è infatti presente a Brescia, Chieti, Catania, ...