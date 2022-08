Presidenzialismo, Berlusconi vuole far dimettere Mattarella (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il Presidenzialismo esalta la democrazia. In Francia e negli Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore Presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi. Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. È quanto ha detto questa mattina, intervenendo a Radio Capital, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’ultima uscita di Silvio Berlusconi: “Se entrasse in vigore Presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi” “Io spero che la riforma costituzionale sul Presidenzialismo si farà. È dal ’95 che ho proposto un sistema presidenziale”. Un sistema, ha aggiunto Berlusconi, “perfettamente democratico che la democrazia la esalta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ilesalta la democrazia. In Francia e negli Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigoredovrebbe dimettersi. Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. È quanto ha detto questa mattina, intervenendo a Radio Capital, il leader di Forza Italia, Silvio. L’ultima uscita di Silvio: “Se entrasse in vigoredovrebbe dimettersi” “Io spero che la riforma costituzionale sulsi farà. È dal ’95 che ho proposto un sistema presidenziale”. Un sistema, ha aggiunto, “perfettamente democratico che la democrazia la esalta ...

