Presidenzialismo | Berlusconi infiamma la campagna elettorale

(Di venerdì 12 agosto 2022) “La destra si è messa insieme su alcuni obiettivi evidenti ed espliciti. Quello di oggi è esplicito.l’ha esplicitato e gli elettori l’hanno colto nella sua gravità, e non perché ilsia un fattore di autocrazia e dittatura, in altri paesi esiste. Ma nel nostro paese ilè un errore profondo”. È quanto ha detto a La Stampa il segretario del Pd, Enrico Letta commentando le dichiarazioni sulla riforma deldi Silvio, Letta: “Nel nostro paese è un errore profondo” “Bolsonaro, Orban, Trump danno tutti lo stesso messaggio – ha aggiunto Letta parlando ancora della riforma del-, quello dell’uomo forte, radicalmente contrario alla nostra Costituzione che prevede molti ...

elio_vito : Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlament… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - NicolaPorro : #Berlusconi sgancia la bomba: '#Mattarella dovrebbe dimettersi'. E scoppia un putiferio ?? - shiwasekitai : RT @elio_vito: Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlamentari le Ca… - MilazzoSenior : RT @jacopo_iacoboni: Berlusconi dice: con noi ok al presidenzialismo e, se passa, Mattarella deve dimettersi. Sbaraccato Draghi in tandem… -

Le parole disule sulla possibilità che Mattarella si dimetta hanno scatenato una polemica senza fine, soprattutto a sinistra. Adesso prende la parola il costituzionalista Michele ...Ecco iltargato Fratelli d'Italia, come emerge dalla proposta di legge a firma ...per la riforma che il centrodestra vuole approvare dopo le elezioni e che secondo Silvio...Nel giorno della presentazione dei simboli e dei programmi elettorali al Viminale, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre – mentre ancora i rappresentanti dei partiti fann ..."È un sistema perfettamente democratico che anzi esalta la democrazia, consentendo al popolo sovrano"di scegliere direttamente da chi vuole essere governato", così si esprime"sul presidenzialismo Silv ...