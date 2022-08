"Premier? O la Meloni o...". Renzi vuota il sacco: il nome su cui sta lavorando (Di venerdì 12 agosto 2022) Si parla di elezioni a Controcorrente. Tra gli ospiti di Rete 4 della puntata di venerdì 12 agosto, Matteo Renzi. È lui a svelare un "nuovo" scenario: "A ottobre - conferma - il Premier o lo fa Giorgia Meloni o Mario Draghi". Per il leader di Italia Viva, infatti, "se vince nettamente la destra, al governo ci va la Meloni, e io farò l'opposizione. Se non c'è una maggioranza chiara, l'alternativa è Draghi. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo". L'ex Premier, reduce da un accordo con Azione di Carlo Calenda, si dice soddisfatto: "Abbiamo un'occasione, un'opportunità, siamo gli unici a sostenere l'agenda Draghi". Non solo, a suo dire "rappresentiamo la novità di queste elezioni, io penso che il risultato sarà decisamente superiore a quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Si parla di elezioni a Controcorrente. Tra gli ospiti di Rete 4 della puntata di venerdì 12 agosto, Matteo. È lui a svelare un "nuovo" scenario: "A ottobre - conferma - ilo lo fa Giorgiao Mario Draghi". Per il leader di Italia Viva, infatti, "se vince nettamente la destra, al governo ci va la, e io farò l'opposizione. Se non c'è una maggioranza chiara, l'alternativa è Draghi. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo". L'ex, reduce da un accordo con Azione di Carlo Calenda, si dice soddisfatto: "Abbiamo un'occasione, un'opportunità, siamo gli unici a sostenere l'agenda Draghi". Non solo, a suo dire "rappresentiamo la novità di queste elezioni, io penso che il risultato sarà decisamente superiore a quello ...

repubblica : Edit Bruck: 'Io non mi fido, Meloni usa parole vuote per diventare premier' [di Sara Scarafia] - giusmo1 : Edith Bruck: 'Io non mi fido, Meloni usa parole vuote per diventare premier' - ilfoglio_it : Adesso che comincia la campagna elettorale è più presente di prima. Anche la Meloni guarda al suo metodo. La 'credi… - TacconeLaura : RT @IlSedutomulo: #EdithBruck: 'Io non mi fido, #Meloni usa parole vuote per diventare premier. L'abiura del #fascismo è una tattica per ra… - CapraGianfranc2 : RT @meleditalia: @serracchiani @pdnetwork l'Italia che avremo: Meloni premier, Salvini ministro degli interni e Berlusconi presidente della… -