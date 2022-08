Premi UEFA dell’anno: Ancelotti tra i finalisti (Di venerdì 12 agosto 2022) La UEFA ha annunciato i finalisti per i Premi dell’anno: Benzema grande favorito, per l’allenatore ci sono Ancelotti, Klopp e Guardiola La UEFA ha annunciato i finalisti per il Premio di Calciatore ed Allenatore dell’anno per la stagione 2021/22. Per i calciatori i finalisti sono Karim Benzema, grande favorito, Thibault Courtois e Kevin De Bruyne. Per la categoria allenatori ci sono in corsa Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Di seguito gli altri finalisti della sezione calciatori. 4 Robert Lewandowski (Bayern, adesso al Barcelona e Polonia) – 54 punti5 Luka Modri? (Real Madrid e Croazia) – 52 punti6 Sadio Mané (Liverpool, adesso al Bayern e Senegal) – 51 punti7 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Laha annunciato iper i: Benzema grande favorito, per l’allenatore ci sono, Klopp e Guardiola Laha annunciato iper ilo di Calciatore ed Allenatoreper la stagione 2021/22. Per i calciatori isono Karim Benzema, grande favorito, Thibault Courtois e Kevin De Bruyne. Per la categoria allenatori ci sono in corsa Carlo, Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Di seguito gli altridella sezione calciatori. 4 Robert Lewandowski (Bayern, adesso al Barcelona e Polonia) – 54 punti5 Luka Modri? (Real Madrid e Croazia) – 52 punti6 Sadio Mané (Liverpool, adesso al Bayern e Senegal) – 51 punti7 ...

