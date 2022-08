Positano | tornano i fuochi d’artificio a Ferragosto E alle Agavi tre giorni di festa tra musica e cibo

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo due anni di assenzaa festeggiare ilpositanese. Per celebrare l’evento l’hotel Lepropone una tretrae cucina tradizionale, coinvolgendo tutta la struttura a partire dal ristorante stellato Michelin “La Serra”, alla terrazza Alma, fino ad arrivare al ristorante “Remmese” sulla spiaggia. Si parte sabato 13 agosto con lo show “Nuttata ‘e sentimento”, serenate al chiaro di luna con le più belle melodie italiane ed internazionali per una serata intima e raffinata al “Remmese”. Domenica 14 al ristorante “Remmese” c’è lo spettacolo “La tarantella” dove tradizione, danze e costumi si mescolano in un evento magico.Gran chiusura lunedì 15 agosto con una delle tradizioni più radicate in Costiera Amalfitana: i ...

Il Denaro

