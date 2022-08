Pioli: «Non ci danno favoriti? Non ci siamo mai preoccupati di ciò che si dice di noi fuori da Milanello» (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima di campionato per il Milan campione d’Italia, domani c’è l’Udinese. E prima conferenza stampa di Stefano Pioli. Di seguito, il report di Tuttomercatoweb. Come mediare tra l’entusiasmo dei tifosi per lo Scudetto e l’inizio da zero in classifica? “Secondo me non bisogna mediare. È un entusiasmo che dobbiamo assolutamente coltivare e dal quale trarre energia. La classifica si azzera, ma partiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo; se siamo così competitivi lo dobbiamo al nostro modo di lavorare, di curare i particolari e i dettagli, dal nostro modo di stare in campo, dai nostri atteggiamenti. C’è voglia di iniziare bene il campionato”. È il suo Milan più forte? “È un Milan forte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima di campionato per il Milan campione d’Italia, domani c’è l’Udinese. E prima conferenza stampa di Stefano. Di seguito, il report di Tuttomercatoweb. Come mediare tra l’entusiasmo dei tifosi per lo Scudetto e l’inizio da zero in classifica? “Secondo me non bisogna mediare. È un entusiasmo che dobbiamo assolutamente coltivare e dal quale trarre energia. La classifica si azzera, ma partiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che; secosì competitivi lo dobbiamo al nostro modo di lavorare, di curare i particolari e i dettagli, dal nostro modo di stare in campo, dai nostri atteggiamenti. C’è voglia di iniziare bene il campionato”. È il suo Milan più forte? “È un Milan forte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della ...

