Peste suina, respinto il ricorso: 'Gli animali della Sfattoria degli Ultimi destinati all'abbattimento' (Di venerdì 12 agosto 2022) Sembra non essere servita a nulla la mobilitazione, quella macchina della solidarietà che da Nord a Sud si è messa in moto. Quelle petizioni lanciate in rete e quel continuo supporto delle associazioni, che non hanno mai lasciato soli i volontari della 'Sfattoria degli Ultimi'. Ora il ricorso al tar, come spiegano dal rifugio, è stato rigettato e gli animali, tra maiali e cinghiali (molti cuccioli e tutti sani), rischiano davvero di essere abbattuti. L'abbattimento degli animali della Sfattoria degli Uomini Prima le varie ipotesi, poi il rischio che si è concretizzato perché qualche giorno fa la Asl Roma 1 ha notificato l'abbattimento degli animali, ...

