Pensioni settembre 2022: ecco il calendario dei pagamenti (Di venerdì 12 agosto 2022) Sta per arrivare il periodo per le Pensioni di settembre 2022. La data è unica, come sempre il primo giorno bancabile del mese, ma per qualcuno questa potrà essere cambiata. Vediamo per chi. Pensioni settembre 2022 Per chi riceve la pensione direttamente sul conto corrente bancario, per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution la data di accredito della pensione è Giovedì 1 settembre 2022. Quindi il primo giorno bancabile del mese. Le persone che invece dovranno recarsi allo sportello per effettuare l’operazione, dovrebbero ricevere diverse date possibili. Il calendario potrebbe essere questo di seguito: giovedì 1° settembre, pensione pagata per chi ha cognome con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Sta per arrivare il periodo per ledi. La data è unica, come sempre il primo giorno bancabile del mese, ma per qualcuno questa potrà essere cambiata. Vediamo per chi.Per chi riceve la pensione direttamente sul conto corrente bancario, per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution la data di accredito della pensione è Giovedì 1. Quindi il primo giorno bancabile del mese. Le persone che invece dovranno recarsi allo sportello per effettuare l’operazione, dovrebbero ricevere diverse date possibili. Ilpotrebbe essere questo di seguito: giovedì 1°, pensione pagata per chi ha cognome con ...

NicolaMorra63 : Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario mini… - CorriereCitta : Pensioni settembre 2022: ecco il calendario dei pagamenti - moneypuntoit : ?? Pensioni, non solo aumenti: taglio del 10% a settembre, poi revoca definitiva. Chi è a rischio e come difendersi… - Marotta14Mauro : RT @NicolaMorra63: Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario minimo ga… - zazoomblog : Pensioni a settembre occhio ai tagli: ecco chi è a rischio - #Pensioni #settembre #occhio #tagli: -