Pedullà: “Simeone-Napoli, affare fatto. Raspadori, si tratta sui bonus. Petagna…” (Di venerdì 12 agosto 2022) Alfredo Pedullà riporta i dettagli del nuovo contratto telefonico tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia ha spiegato i dettagli della trattativa: “Raspadori-Napoli: il Sassuolo chiede 30 più 5, non 40 o 45. Contatto telefonico alle 21. Il Napoli arriva a 30, vorrebbe i bonus distribuiti (alcuni facili e altri no). Fiducia intatta, alta“. E ancora: “Andrea Petagna ha lasciato Napoli in prima serata, ha raggiunto Milano, ha postato una foto con il panorama che lo ha accompagnato per diversi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Alfredoriporta i dettagli del nuovo contratto telefonico trae Sassuolo per. Alfredo, hail punto sullativa trae Sassuolo per. Il giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia ha spiegato i dettagli dellativa: “: il Sassuolo chiede 30 più 5, non 40 o 45. Contatto telefonico alle 21. Ilarriva a 30, vorrebbe idistribuiti (alcuni facili e altri no). Fiducia intatta, alta“. E ancora: “Andrea Petagna ha lasciatoin prima serata, ha raggiunto Milano, ha postato una foto con il panorama che lo ha accompagnato per diversi ...

Cicciputaiutami : Chi dice che #Simeone può saltare perché si è inserita la Juve... Pedullà dice che manca solo la firma di #ADL ma l… - napolipiucom : Pedullà: 'Simeone-Napoli, affare fatto. Raspadori, si tratta sui bonus. Petagna...' #napoli #Pedullà #Raspadori… - pazzamentejuve : ?? Accordo totale Napoli-Verona per Simeone, manca 'solo' la firma di De Laurentis. [Alfredo Pedullà, via Sportital… - Rafdan01 : L' ok di ADL, secondo me, arriverà quando Petagna supererà le visite mediche. Ma in ogni caso, Pedullà mantiene un… - 1926_cri : Pedullà: 'Simeone al Napoli è un'operazione chiusa, e sottolineiamo chiusa, nel pomeriggio. Cosa manca? La firma di… -