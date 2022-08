**Pd: giro di vite sulle liste, candidati 'alla finestra' fino all'ultimo** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - giro di vite sulle liste elettorali, in casa Pd, alla vigilia della Direzione decisiva per conoscere lo schieramento elettorale dem. Dopo l'approvazione del programma il 'parlamentino' Pd sarà infatti riconvocato domenica per l'ok alle candidature. Intanto, al Nazareno si susseguono gli incontri e i contatti con il puzzle elettorale che prende sempre più forma sotto gli occhi di Enrico Letta e, soprattuto, del gruppo di lavoro guidato dal capo della segreteria Marco Meloni. fino all'ultimo momento, però, gli spostamenti restano sempre possibili. Senza dimenticare che le liste saranno depositate nel fine settimana 20-21 luglio. Forse per questo qualche dirigente, lasciando la sede nazionale Pd, ipotizzava anche uno schema a più 'step' con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) -dielettorali, in casa Pd,vigilia della Direzione decisiva per conoscere lo schieramento elettorale dem. Dopo l'approvazione del programma il 'parlamentino' Pd sarà infatti riconvocato domenica per l'ok alle candidature. Intanto, al Nazareno si susseguono gli incontri e i contatti con il puzzle elettorale che prende sempre più forma sotto gli occhi di Enrico Letta e, soprattuto, del gruppo di lavoro guidato dal capo della segreteria Marco Meloni.all'ultimo momento, però, gli spostamenti restano sempre possibili. Senza dimenticare che lesaranno depositate nel fine settimana 20-21 luglio. Forse per questo qualche dirigente, lasciando la sede nazionale Pd, ipotizzava anche uno schema a più 'step' con il ...

