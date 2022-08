Partito liberale denuncia: non nostro simbolo depositato al Viminale (Di venerdì 12 agosto 2022) "Il Partito liberale ha appreso dagli organi di stampa che stamattina presto persone estranee al Partito abbiano illecitamente depositato il simbolo del PLI al Viminale, così tentando di scipparlo al Partito. Viene in particolare riferito che una persona, dopo aver trascorso la notte davanti al Ministero per accaparrarsi il primo posto della fila, abbia depositato il simbolo del Partito avvalendosi probabilmente di una falsa dichiarazione per la delega. A seguito del Consiglio Nazionale del 30 luglio scorso, infatti, l`unica persona legittimata all`uso del simbolo è il Segretario Nazionale Roberto Sorcinelli, il quale ha rilasciato delega al Presidente Francesco Pasquali che ha personalmente e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 agosto 2022) "Ilha appreso dagli organi di stampa che stamattina presto persone estranee alabbiano illecitamenteildel PLI al, così tentando di scipparlo al. Viene in particolare riferito che una persona, dopo aver trascorso la notte davanti al Ministero per accaparrarsi il primo posto della fila, abbiaildelavvalendosi probabilmente di una falsa dichiarazione per la delega. A seguito del Consiglio Nazionale del 30 luglio scorso, infatti, l`unica persona legittimata all`uso delè il Segretario Nazionale Roberto Sorcinelli, il quale ha rilasciato delega al Presidente Francesco Pasquali che ha personalmente e ...

