Parte il tiro a Berlusconi. Sinistra scatenata sul presidenzialismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il presidenzialismo? "Spero si faccia brevemente" e quando entrerà in vigore "penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare ad elezione diretta del nuovo presidente, che guarda caso potrebbe essere ancora lui". Silvio Berlusconi lancia la bomba a poco più di 40 giorni dal voto e si scatena il putiferio. Il Cav ha scelto una campagna elettorale per lo più impegnata in televisione, radio e sui social, dove ha lanciato "una pillola al giorno" del programma di Forza Italia per "levare di torno i signori della Sinistra". Le apparizioni sono 'razionate' ma costanti con l'obiettivo - come da lui stesso dichiarato - di riportare il partito al 20 per cento. Difficile quindi pensare che la dichiarazione sia stato uno scivolone, piuttosto la strategia del politico navigato di prendersi la scena e guadagnare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il? "Spero si faccia brevemente" e quando entrerà in vigore "penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare ad elezione diretta del nuovo presidente, che guarda caso potrebbe essere ancora lui". Silviolancia la bomba a poco più di 40 giorni dal voto e si scatena il putiferio. Il Cav ha scelto una campagna elettorale per lo più impegnata in televisione, radio e sui social, dove ha lanciato "una pillola al giorno" del programma di Forza Italia per "levare di torno i signori della". Le apparizioni sono 'razionate' ma costanti con l'obiettivo - come da lui stesso dichiarato - di riportare il partito al 20 per cento. Difficile quindi pensare che la dichiarazione sia stato uno scivolone, piuttosto la strategia del politico navigato di prendersi la scena e guadagnare ...

