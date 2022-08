Parma Bari (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 12 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I parmensi, che devono riscattare una brutta stagione, ospitano il Bari neopromosso in Serie B dopo diversi anni difficili. Da un lato dunque c’è la fame di riscatto del popolo crociato, dall’altra c’è l’ambizione dei pugliesi. Parma Bari si giocherà venerdì 12 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. Come arrivano le squadre? Il Parma si è affidato a Pecchia per provare l’assalto alla Serie A dopo la deludente stagione passata. Il precampionato è stato positivo e la gara di Coppa Italia contro la Salernitana vinta per 0-2 lascia ben sperare in vista della prossima stagione. La squadra ha giocato una buona gara, la mano di Pecchia si è vista. Potrebbe essere effettivamente la stagione del rilancio. Bene anche i pugliesi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I parmensi, che devono riscattare una brutta stagione, ospitano ilneopromosso in Serie B dopo diversi anni difficili. Da un lato dunque c’è la fame di riscatto del popolo crociato, dall’altra c’è l’ambizione dei pugliesi.si giocherà venerdì 12 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di. Come arrivano le squadre? Ilsi è affidato a Pecchia per provare l’assalto alla Serie A dopo la deludente stagione passata. Il precampionato è stato positivo e la gara di Coppa Italia contro la Salernitana vinta per 0-2 lascia ben sperare in vista della prossima stagione. La squadra ha giocato una buona gara, la mano di Pecchia si è vista. Potrebbe essere effettivamente la stagione del rilancio. Bene anche i pugliesi, ...

SerieA : ?? | #CoppaItaliaFrecciarossa 2022/23 Vittorie per Ascoli, Bari, Parma e Monza, che volano ai Sedicesimi… - telodogratis : Serie B, anticipo Parma-Bari: dove vedere la partita in tv o in streaming - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, venerdì 12 agosto 2022: Parma-Bari e anticipi in Europa - ParmaLiveTweet : Parma-Bari, storie di ex: Ricci, come noi nessuno mai. Coi pugliesi nuove vittorie - RossoneroLXXIX : Consiglio sulla partita da vedere questa sera in TV: A) Friburgo-Borussia Dortmund B) Osasuna-Siviglia C) Nantes-Li… -