Parità di genere | Cristina Rossello ha salvato la Legge Golfo-Mosca | “Il mio un impegno costante”

Con la sua iniziativa parlamentare in questa legislatura ha salvato la Legge Golfo-Mosca. Cristina Rossello: "Il mio impegno a favore delle donne per raggiungere una effettiva Parità di genere è indefesso e costante nel tempo". È proprio per questo impegno che si è assunta in questi anni che Rossello è la perfetta interlocutrice con cui Luce! (La Nazione) può affrontare un argomento tanto delicato quanto attuale. Deputato di Forza Italia, componente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea alla Camera dei Deputati , Responsabile del Dipartimento Politiche Unione Europea di Forza Italia. Ma anche avvocato Cassazionista, patrimonialista, con un'esperienza trentennale come ...

