Paraciclismo | pioggia di medaglie per l’Italia ai Mondiali | 4 ori e 10 podi nella prima giornata!

(Di venerdì 12 agosto 2022) Si è chiusa lagiornata deidi, scattati oggi, venerdì 12 agosto, a Baie-Comeau, in Canada: nelle gare a cronometro per handbike e tricicliha conquistato quattro titoli iridati e diecicomplessivi, affiancando ai quattro ori ben tre argenti e tre bronzi. I campioni del mondo sono Paolo Cecchetto (MH3), Giorgio Farroni (MT1), Simona Canipari (WH1) e Fabrizio Cornegliani (MH1), cui si aggiungono gli argenti di Francesca Porcellato (WH3), Roberta Amadeo (WH2) ed Ana Maria Vitelaru (WH5). I bronzi portano le firme di Luca Mazzone (MH2), Katia Aere (WH5) e Mirko Testa (MH3). Quarta posizione per Federico Mestroni (MH3), quinto posto per Giulia Ruffato (WH4), sesto per Diego Colombari (MH5), dodicesimo per Stefano Stacchiotti (MT2), sedicesimo per Davide Cortini ...