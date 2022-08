Palomino rimane sospeso | le prossime tappe | processo sportivo o patteggiamento?

(Di venerdì 12 agosto 2022) Confermata dalle controanalisi la positività di José Luis. Il difensore dell’Atalantadunqueper la positività al Clostebol. Ma cosa accade adesso? Essenzialmente perci sono due scenari: proseguire con ilper far emergere la sua innocenza o ammettere e patteggiare la pena. Il giocatore della Dea, fino a questo momento, ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti e per questo motivo la via più probabile sembra quella di undavanti al Tribunale Nazionale Antidoping per sostenere la propria posizione ed evitare una squalifica. In ogni caso, comunque, i tempi tecnici per la convocazione di un’udienza si aggirano intorno ai 30-40 giorni, lasso di tempo in cui...

sportface2016 : #Palomino resta sospeso: cosa succede ora? Ecco le due ipotesi -

Fantacalcio ®

Non c'è neanche, alle prese con una squalifica per doping. Come vedere Sampdoria - ... La Dea non ha entusiasmato nelle varie amichevoli ma dalla metà campo in suuna squadra di tutto ...... Demiral che non convince al 100% e la batosta della squalifica di, vero punto di ... non ciccava mai neanche contro le big, anzi, in quei casi è ancora più ispirato, De Roon invecea ... Atalanta, antidoping: confermata la positività di Palomino Atalanta, Palomino rimane sospeso dopo le controanalisi, le prossime tappe: processo sportivo o patteggiamentoAtalanta, dopo il primo prelievo, è arrivato il responso delle controanalisi a cui si è sottoposto il difensore Palomino. Arriva la seconda brutta notizia per l'Atalanta sul fronte Palomino. Nella mat ...