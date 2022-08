Palomino, il risultato delle controanalisi: il difensore rischia 2 anni di stop (Di venerdì 12 agosto 2022) Arrivano pessime notizie per l’Atalanta e per Josè Luis Palomino: le controanalisi hanno confermato la positività del difensore. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi. Il calciatore dell’Atalanta rischia anche 2 anni di squalifica. Il difensore era risultato positivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controllo a sorpresa di Nado Italia. Si tratta di una tegola importante per l’allenatore Gadsperini, l’argentino era un punto di riferimento per la retroguardia e la dirigenza dovrà individuare un sostituto all’altezza. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Arrivano pessime notizie per l’Atalanta e per Josè Luis: lehanno confermato la positività del. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma hanno confermato ilottenuto nelle prime analisi. Il calciatore dell’Atalantaanche 2di squalifica. Ilerapositivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controllo a sorpresa di Nado Italia. Si tratta di una tegola importante per l’allenatore Gadsperini, l’argentino era un punto di riferimento per la retroguardia e la dirigenza dovrà individuare un sostituto all’altezza. L'articolo CalcioWeb.

