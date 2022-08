Oroscopo di Paolo Fox Sabato 13 Agosto 2022 | Acquario sottotono

Leggi su zon

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’diFox per oggi,13Ariete I sentimenti andranno gestiti con attenzione: non tutti i rapporti sono in crisi, ma c’è bisogno di ricordarsi perché si sta insieme. La situazione lavorativa invita a portare avanti i progetti con serenità. Toro La giornata partirà con Venere favorevole: guardatevi attorno perché potreste fare incontri decisamente piccanti e importanti. Per quanto riguarda il lavoro c’è qualcosa di particolare in questo cielo. Gemelli In amore è arrivato il momento di giocare, non prendetevi troppo sul serio nelle prossime ore. Non ora, almeno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di riflettere bene prima di agire. Cancro Il weekend sarà molto interessante, soprattutto per chi vuole capire la tenuta di un rapporto recente o storico che sia. Sul ...