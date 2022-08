Orlando: «Da questa destra tentazione “democratura”. La rottura con i 5 Stelle? Non ne sono contento» (Di venerdì 12 agosto 2022) Il ministro del Lavoro: «Dal terzo polo di Calenda e Renzi vedo fuoco diretto contro Letta. Il congresso? Farlo ora sarebbe una scelta incredibile» Leggi su corriere (Di venerdì 12 agosto 2022) Il ministro del Lavoro: «Dal terzo polo di Calenda e Renzi vedo fuoco diretto contro Letta. Il congresso? Farlo ora sarebbe una scelta incredibile»

mariamasi14 : @PolScorr Non dimentichiamo la Meloni. Ha difeso e sostenuto trump durante l'assalto a capitol hill mentre Boris Jo… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Orlando: «Da questa destra tentazione democratura. La rottura con i 5 Stelle? Non ne sono contento» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Orlando: «Da questa destra tentazione democratura. La rottura con i 5 Stelle? Non ne sono contento» - Luxgraph : Orlando: «Da questa destra tentazione “democratura”. La rottura con i 5 Stelle? Non ne sono contento» #corriere… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Orlando: «Da questa destra tentazione democratura. La rottura con i 5 Stelle? Non ne sono contento» -