Oggi 12 agosto, Santa Giovanna Francesca de Chantal | Una donna eroica (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ una religiosa francese, fondatrice, insieme a San Francesco di Sales, dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria. Sposa e madre di 6 figli, rimasta vedova, decise di dedicarsi alla vita religiosa. Ma è un incontro in particolare a cambiarle totalmente la vita e al quale non riuscirà più a dire di no. 12 agosto: Giovanna L'articolo Oggi 12 agosto, Santa Giovanna Francesca de Chantal Una donna eroica proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ una religiosa francese, fondatrice, insieme a San Francesco di Sales, dell’Ordine della Visitazione diMaria. Sposa e madre di 6 figli, rimasta vedova, decise di dedicarsi alla vita religiosa. Ma è un incontro in particolare a cambiarle totalmente la vita e al quale non riuscirà più a dire di no. 12L'articolo12deUnaproviene da La Luce di Maria.

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, domani le visite mediche di #Pellegrini con l'@Eintracht - DiMarzio : #RassegnaStampa | Buonanotte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola - ilpost : Quella frase arriva sempre, prima o poi: i #peanuts di oggi: - virgiliopaolo : RT @CristinaMolendi: Oggi 11 agosto è stata scritta una Pagina di seria politica. Chi si sentirà moderato e non vorrà più vedere la politic… -