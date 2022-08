ilGiornale.it

... è stato definito dagli esecutori, due integralisti musulmani, molto probabilmente legati a un gruppo terroristico bastato in Pakistan "una vendetta per l'appoggio del sarto alledi ...... commentandola come una vendetta per ledell'ex portavoce del Bharatiya Janata Party (Bjp), al governo nel Paese. Due settimane fa, la 37enne Nupur Sharma aavrebbe usato espressioni ... "Offese Maometto". Così Salman Rushdie finì nel mirino degli islamici