Obiettivo sfumato | nuova squadra per il centrocampista

Come già raccontato in precedenza, il futuro del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, sembra essere sempre più lontano dai piedi del Vesuvio. Lo spagnolo classe 1996 è uno dei calciatori più ambiti del campionato italiano, non a caso è stato cercato da alcune delle squadre più blasonate d'Europa. Il fatto che sia in scadenza di contratto lo rende anche un vero e proprio affare per chi riuscirà ad assicurarselo. Il contratto del giocatore mancino è in scadenza 30 giugno 2023, quindi un'opportunità per chiunque a parametro zero. Il Napoli dal canto suo cerca di monetizzare il più possibile dalla sua cessione per evitare di perderlo a zero al termine della prossima stagione. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Fabian Ruiz of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy.

