Nuovo centrocampista per il Napoli: affare “alla Anguissa” (Di venerdì 12 agosto 2022) Luciano Spalletti deve fare i conti con un mercato complesso e con un Napoli incompleto a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2022/23. Gli addii dei calciatori più importanti ha lasciato qualche strascico anche in società che non ha ancora saputo occludere gli spazi vuoti lasciati in campo. E il prossimo a lasciare potrebbe essere Fabian Ruiz: lo spagnolo piace al PSG che nei prossimi giorni affonderà il colpo per portarlo alla corte di Galtier. Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)Calciomercato Napoli, colpo Ndombele: le ultime Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli ha messo gli occhi su Tanguy Ndombele, che è il prescelto da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti per completare la mediana. Il francese del Tottenham è fuori dai piani di Conte al Tottenham ma piace anche al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Luciano Spalletti deve fare i conti con un mercato complesso e con unincompleto a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2022/23. Gli addii dei calciatori più importanti ha lasciato qualche strascico anche in società che non ha ancora saputo occludere gli spazi vuoti lasciati in campo. E il prossimo a lasciare potrebbe essere Fabian Ruiz: lo spagnolo piace al PSG che nei prossimi giorni affonderà il colpo per portarlocorte di Galtier. CalciomercatoNdombele (Getty Images)Calciomercato, colpo Ndombele: le ultime Secondo quanto riferisce Il Mattino, ilha messo gli occhi su Tanguy Ndombele, che è il prescelto da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti per completare la mediana. Il francese del Tottenham è fuori dai piani di Conte al Tottenham ma piace anche al ...

