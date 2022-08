Nuoto | URAGANO ITALIA! Risultati 12 agosto | 4 ori e 2 argenti | assoli per Panziera | Ceccon | Martinenghi e Quadarella!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Una super giornata quella dell’Italia al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di. Nella piscina più affascinante del mondo gli azzurri in questo day-2 si sono portati a casa la bellezza di 4 ori e 2, volando in testa al medagliere di questa singola specialità con 5 ori, 3e 1 bronzo complessivi. FINALI 200 dorso donne – Triplete d’oro per Margherita. L’azzurra si è fatta un bel regalo di compleanno e ha conquistato per la terza volta consecutiva l’ambito metallo della prova con il crono di di 2:07.13 a precedere la britannica Katie Shanahan (2:09.26) e l’ungherese Dora Molnar (2:09.73). Per l’azzurra un risultato significativo che va a eguagliare quanto fatto in passato dalla tedesca dell’Est Cornelia Sirch (1983-1985-1987) e della mitica magiara Krisztina Egerszegi ...