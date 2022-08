Nuoto, Thomas Ceccon inizia la razzia di medaglie: è oro nei 50 farfalla agli Europei di Roma! (Di venerdì 12 agosto 2022) Thomas Ceccon è ormai una delle next big thing del Nuoto italiano. Subito dopo il successo di Margherita Panziera, arriva il successo del ventunenne di Thiene anche nei 50 farfalla, segnando così il terzo oro in vasca aggiungendo anche quello di Alberto Razzetti di ieri pomeriggio. Lo aveva detto Thomas nelle interviste post semifinali di ieri, che avrebbe potuto fare meglio di quanto si era visto in quella giornata rimanendo sempre attorno al 23” basso, mentre gli occhi andavano tutti verso l’olandese Nys Korstanje, che aveva chiuso la semifinale in 22.88. Non si era calcolato però una delle grandi qualità di Ceccon: che quando la posta in gioco si alza, assume una concentrazione senza eguali. Sin dalla partenza l’azzurro ha messo le mani avanti e con un grande ritmo è rimasto avanti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)è ormai una delle next big thing delitaliano. Subito dopo il successo di Margherita Panziera, arriva il successo del ventunenne di Thiene anche nei 50, segnando così il terzo oro in vasca aggiungendo anche quello di Alberto Razzetti di ieri pomeriggio. Lo aveva dettonelle interviste post semifinali di ieri, che avrebbe potuto fare meglio di quanto si era visto in quella giornata rimanendo sempre attorno al 23” basso, mentre gli occhi andavano tutti verso l’olandese Nys Korstanje, che aveva chiuso la semifinale in 22.88. Non si era calcolato però una delle grandi qualità di: che quando la posta in gioco si alza, assume una concentrazione senza eguali. Sin dalla partenza l’azzurro ha messo le mani avanti e con un grande ritmo è rimasto avanti, ...

