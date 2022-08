Nuoto | il primo titolo europeo di Thomas Ceccon | mai nessun italiano oro nei 50 farfalla

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Lo si attendeva ed è arrivato nella prova dove c’erano più punti interrogativi.ha vinto il suooro continentale a livello assoluto e l’ha fatto nei 50 delfino. Dopo essersi un po’ nascosto nel corso dei turni eliminatori, dove ha cercato di consumare meno energie possibili, il veneto ha sfoderato la prestazione che serviva nell’ultimo atto. Con un tempo da 22.89, l’azzurro è riuscito a mettersi alle spalle il francese Maxime Grousset (22.97) e il portoghese Diogo Matos Ribeiro (23.07). Una grande progressione quella dell’azzurro che, pur non avendo una partenza devastante, nella parte nuotata è stato il migliore. Un risultato dai connotati storici perché mai, in questa particolare specialità, aveva ottenuto l’oro in vasca lunga. Un riscontro che poi va legato al ...