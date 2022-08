Nuoto: Europei, Simona Quadarella oro negli 800 stile libero (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Simona Quadarella vince la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai campionati Europei di Roma. La 23enne romana conclude la sua prova con il tempo di 8'20"54 precedendo la tedesca Isabel Marie Gose (8'22"01) e la turca Merve Tuncel (8'24"33). Quinto posto per l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (8'31"30). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro800ai campionatidi Roma. La 23enne romana conclude la sua prova con il tempo di 8'20"54 precedendo la tedesca Isabel Marie Gose (8'22"01) e la turca Merve Tuncel (8'24"33). Quinto posto per l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (8'31"30).

