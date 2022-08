Nuoto, Europei Roma 2022: tutti i risultati di venerdì 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche: ecco i risultati di oggi, venerdì 12 agosto. Dopo le quattro medaglie arrivate nella giornata inaugurale, l’Italia torna nelle vasche del Foro Italico per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Grande attesa per le tre finali di Nuoto artistico, ma anche per le finali di Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Margherita Panziera e Simona Quadarella. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI risultati venerdì 12 ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata deglididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,12. Dopo le quattro medaglie arrivate nella giornata inaugurale, l’Italia torna nelle vasche del Foro Italico per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Grande attesa per le tre finali diartistico, ma anche per le finali di Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Margherita Panziera e Simona Quadarella. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI12 ...

