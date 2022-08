Nuoto, Europei Roma 2022, Alessandro Miressi: “Sono in forma, sarà lotta con Popovici” (Di venerdì 12 agosto 2022) Alessandro Miressi mette subito le cose in chiaro. Nelle batterie dei 100 metri stile libero degli Europei di Nuoto di scena a Roma l’azzurro fa finalmente splendere il suo talento, vincendo la sua batteria in maniera autorevole in 47.60, entrando in semifinale in carrozza: il suo crono gli vale infatti il secondo tempo assoluto, dietro solo al rumeno David Popovici che firma il record dei campionati in 47.20. Il Mondiale di Budapest è stato assai sottotono per il campione iridato in vasca corta della specialità, in cui ha fatto una enorme fatica ad abbattere il muro dei 48 secondi, ‘impresa’ che nel 2021 gli era riuscita senza troppi patemi. Invece oggi, forse a causa dell’aria di casa, abbiamo rivisto un Miressi tirato a lucido e che può aspirare a qualcosa di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)mette subito le cose in chiaro. Nelle batterie dei 100 metri stile libero deglididi scena al’azzurro fa finalmente splendere il suo talento, vincendo la sua batteria in maniera autorevole in 47.60, entrando in semifinale in carrozza: il suo crono gli vale infatti il secondo tempo assoluto, dietro solo al rumeno Davidche firma il record dei campionati in 47.20. Il Mondiale di Budapest è stato assai sottotono per il campione iridato in vasca corta della specialità, in cui ha fatto una enorme fatica ad abbattere il muro dei 48 secondi, ‘impresa’ che nel 2021 gli era riuscita senza troppi patemi. Invece oggi, forse a causa dell’aria di casa, abbiamo rivisto untirato a lucido e che può aspirare a qualcosa di ...

