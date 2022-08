Nuoto | Europei | Italia d' argento nella staffetta 4x100 mista mista**

(Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - L'conquista la medaglia d'ai campionatidi Roma. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro toccano in 3'43"61 alle spalle dell'Olanda vincitrice in 3'41"73. Bronzo alla Gran Bretagna in 3'44"69.

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - FBiasin : Più che gli Europei di nuoto sembrano gli Assoluti. Impressionanti. #Roma2022 - 57Davide : RT @Michele_Anzaldi: Rai2 interrompe gli Europei di Nuoto di Roma e manda il Tg2 mentre l'Italia vince oro e argento nei 100 rana maschili:… - FranceManto64 : RT @Michele_Anzaldi: Rai2 interrompe gli Europei di Nuoto di Roma e manda il Tg2 mentre l'Italia vince oro e argento nei 100 rana maschili:… -

19.49,Simona Quadarella oro negli 800sl Terzo oro di fila agliper Simona Quadarella. Nella sua Roma vince gli 800sl in 8'20"54 ed è la prima atleta a trionfare per tre volte consecutive sulla ......45 Ternana - Reggina CALCIO - SERIE A 18:30 Roma - Cremonese Leggi anche Margherita Panziera: l'oro europeo, la laurea e quella rapina sventata in Spagna Prima medaglia aglidi: azzurre ...Simona Quadarella ha terminato in prima posizione la finale degli 800 stile libero agli Europei nuoto 2022: medaglia d'oro per lei.Milano, 12 ago. (LaPresse) - L'Italia ha vinto ancora una medaglia nell'ultima gara di giornata agli Europei di nuoto a Roma: argento nella staffetta 4x100 ...