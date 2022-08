**Nuoto: Europei artistico, Giorgio Minisini oro nel solo tecnico** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Giorgio Minisini vince la medaglia d'oro nel solo tecnico del nuoto artistico ai campionati Europei di Roma 2022. L'azzurro chiude la sua prova con 85.7033 punti, precedendo lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (79.4951) e il serbo Ivan Martinovic (58.8834). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro neltecnico del nuotoai campionatidi Roma 2022. L'azzurro chiude la sua prova con 85.7033 punti, precedendo lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (79.4951) e il serbo Ivan Martinovic (58.8834).

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - Marilenapas : RT @RaiNews: Linda Cerruti è medaglia d'argento nel solo tecnico femminile del nuoto artistico - guarda il video dell'esibizione dell'azzur… - leggoit : #europei #nuoto, altre due medaglie per l'Italia dal solo tech: Giorgio Minisini vince l'oro, Linda Cerruti d'argen… -